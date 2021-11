Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Unerlaubtes Fahrtraining endete vorzeitig - Polizei leitete Strafverfahren ein

Hasbergen (ots)

Am Sonntagvormittag trauten Georgsmarienhütter Polizisten ihren Augen kaum, als ihnen während der Streifenfahrt in der Dütestraße ein VW vom Typ "Plus" entgegenkam. In einer anschließenden Kontrolle bewahrheitete sich die Vermutung der Beamten. Auf dem Fahrersitz des grauen Kleinwagens saß ein 14-Jähriger, der gemeinsam mit seinem Vater eine Übungsfahrt im öffentlichen Verkehrsraum durchführte. Der Vater des Minderjährigen hatte derweil auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Das unerlaubte Fahrtraining endete vorzeitig.

