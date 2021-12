Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung an einer Turnhalle (10.12. - 13.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Sachbeschädigung haben Unbekannte über das Wochenende an einer Schul-Turnhalle auf der Efeustraße begangen. Unbekannte sengten einen elektronischen Türöffner am Eingang an und zerstörten ihn dabei. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell