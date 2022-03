Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: In Imbiss bestohlen - Tatverdächtiger flüchtet über Gleise

Freiburg (ots)

In einem Imbiss in der Bärenfelser Straße in Lörrach ist am Donnerstag, 10.03.2022, gegen 12:00 Uhr, eine 63-jährige Frau bestohlen worden. Aus ihrer Geldbörse waren der Frau das Scheingeld mutmaßlich von einem anderen Kunden des Imbisses entwendet worden. Die Tat wurde bemerkt, der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß, verfolgt von einem Zeugen. Als jedoch der Tatverdächtige auf die Gleise sprang, brach dieser die Verfolgung ab. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: 160 bis 170 cm groß, 50 bis 60 Jahre alt, dunkelhäutig, schwarze Haare. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell