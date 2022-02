Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigung - Mann muss ins Gefängnis

Hamburg (ots)

Am Mittwochabend gegen 17:15 Uhr kam ein 34-jähriger ägyptischer Staatsangehöriger aus Istanbul am Flughafen Hamburg an. Er wurde zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle vorstellig. Bei der Fahndungsabfrage durch die Bundespolizei stellte sich heraus, dass der Mann auf Grund eines europäischen Haftbefehls von Italien gesucht wird. Er ist wegen Vergewaltigung eines Kindes verurteilt. Die Tat ereignete sich im Dezember 2016; die Verurteilung erfolgte im Mai 2019. Ihn erwartet in Italien nun eine 7-jährige Haftstrafe. Er wurde in eine Untersuchungshaftanstalt in Hamburg gebracht und wartet dort nun auf eine Entscheidung zur Auslieferung nach Italien.

