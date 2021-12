Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressemeldung bis 13:30 Uhr

Aalen (ots)

Welzheim: Garagenbrand

Am Freitagabend gegen 21:37 Uhr geriet im Marienbader Weg in Welzheim ein Mülleimer in Brand. Das Feuer griff auf einen danebenliegenden Holzstapel und Teile der Garage über. Die Freiwillige Feuerwehr Welzheim, welche mit 4 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräfte vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Winnenden: Unfall im Leutenbachtunnel

Am Freitagabend gegen 23:40 Uhr befuhr ein 50-jähriger Citroen Fahrer den Leutenbachtunnel in Fahrtrichtung Backnang. Aufgrund von Alkoholeinwirkung kam er alleinbeteiligt gegen die Tunnelwand. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Sein Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Waiblingen: Schuppenbrand

Am Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr geriet in Waiblingen im Hess Areal/ Ameisenbühl ein Geräteschuppen in Brand. Dieser brannte vollständig nieder. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen war mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell