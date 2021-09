Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Explosive Postsendung - Hauptzollamt Erfurt findet über 77 Kilogramm Pyrotechnik

Erfurt (ots)

Bei der Kontrolle in einem Paketzentrum mit Niederlassung im Saale-Holzland-Kreis stellten Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt insgesamt 77,3 Kilogramm Pyrotechnik fest und leiteten acht Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.

Am Montagabend führte die Kontrolle von Beamten des Hauptzollamtes Erfurt in einem Paketzentrum im Saale-Holzland-Kreis zur Einleitung von acht Strafverfahren. Die Zöllner entdeckten in acht Postsendungen insgesamt 77,3 Kilogramm Pyrotechnik, darunter Raketen, Böller und Bengalos. Die Pakete wurden allesamt aus Polen versandt und waren für Empfänger in Deutschland bestimmt. Die Einfuhr nicht zugelassener Pyrotechnik bzw. der generelle Versand von Pyrotechnik auf dem Postweg ist nach den geltenden Vorschriften, u.a. des Sprengstoffgesetzes, verboten und strafbar. Dies gilt auch beim Transport innerhalb der Europäischen Union. Die Pyrotechnik wurde sichergestellt.

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell