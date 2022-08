Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen - Radolfzell, L 226, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer und Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Steißlingen - Radolfzell, L 226, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem dabei schwer verletzten Motorradfahrer und einem nach bisherigen Erkenntnissen lebensgefährlich verletzten Radfahrer ist es am Donnerstagabend zwischen Steißlingen und Radolfzell auf der Landesstraße 226 nahe der Unterführung der Bundesstraße 33 gekommen. Ein 62-jähriger Radfahrer war kurz vor 19 Uhr auf einem Radweg entlang der Landesstraße 226 von Steißlingen in Richtung Radolfzell unterwegs. Etwa im Bereich der Unterführung der Bundesstraße 33 wechselte der Radfahrer wegen eines Arbeitsmaschinen-Gespannes vom links der L 226 verlaufenden Radweg auf den rechten Fahrstreifen der L 226. Kurze Zeit später lenkte der 62-Jährige sein Fahrrad wieder nach links, um wieder auf den Radweg zu gelangen - vermutlich, ohne dies entsprechend anzudeuten. Just in diesem Moment war ein von hinten aus Richtung Steißlingen nahender Fahrer eines Motorrades des Typs BMW R 1250 im Begriff, den Radfahrer auf freier Strecke der L 226 zu überholen. In der Folge kam es zwischen beiden Bikern zu einer heftigen Kollision, bei welcher diese sich schwer Verletzungen zuzogen. Der Radfahrer musste wegen der erlittenen lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum und der schwer verletzte Motorradfahrer mit einem Rettungswagen in die Singener Kliniken gebracht werden. Bei dem Unfall entstand an den beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme blieb die L 226 im Bereich der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt. Neben dem Rettungshubschrauber waren zwei Notärzte und zwei Rettungswagen im Einsatz. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss um den Abtransport des Motorrades.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell