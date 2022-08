Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell - Steißlingen, B 33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Bundesstraße 33 fordert rund 10.000 Euro Schaden

Radolfzell - Steißlingen, B 33, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Donnerstagvormittag, gegen 10 Uhr, an der Anschlussstelle Radolfzell im Bereich der Fahrbahn der Bundesstraße 33 in Richtung Singen passiert ist. Eine 63-jährige Frau wollte mit einem VW Passat an der Anschlussstelle Radolfzell in Richtung Singen auf die Bundesstraße 33 auffahren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Skoda Fabia, dessen 32-jähriger Fahrer sich auf der B 33 von hinten aus Richtung Konstanz der Anschlussstelle näherte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

