Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auffahrunfall lässt Fragen offen

Polizei sucht Zeugen (26.08.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei Autos ist es am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr bei Schwenningen-Mühlhausen auf der Bundesstraße 27, Höhe der Abfahrt zur Landesstraße 173, gekommen. Eine 53-jährige VW Polo Fahrerin fuhr in Richtung Rottweil und dabei auf eine vorausfahrende 20-Jährige in einem VW Passat auf. Dabei entstand an beiden Autos Blechschaden in Höhe von jeweils rund 1.500 Euro. Beide Fahrerinnen machten zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben, so dass die Polizei zur Klärung des tatsächlichen Unfallhergangs Zeugen sucht. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

