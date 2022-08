Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch am helllichten Tag

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche-

Während der Tageszeit stieg ein Täter am Montag, 01.08.2022, in ein Mehrfamilienhaus an der Ditfurthstraße ein.

Der Einbrecher brach zwischen 14:30 Uhr und 16:40 Uhr gewaltsam in das Mehrfamilienhaus, zwischen der Straße Am Kattenkamp und der Murnaustraße, ein. Der Täter gelangte während der Abwesenheit der Bewohner in eine der Wohnungen und durchsuchte die Räume nach Wertsachen. Mit einer geringen Menge Geld sowie zwei Handtaschen entkam er anschließend unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell