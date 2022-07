Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrerin erfasst Fußgängerin in Fuldatalstraße: 15-Jährige lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Am heutigen Mittwochnachmittag wurde eine 15-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fuldatalstraße von einem Pkw erfasst. Das Mädchen aus Kassel erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen und wurde anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach erster Einschätzung der Rettungskräfte besteht für sie Lebensgefahr.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatte sich der Unfall gegen 13:10 Uhr in Höhe der Haltestelle "Am Fasanenhof" ereignet. Dort war die 15-jährige Fußgängerin nach Angaben von Zeugen plötzlich über die Fuldatalstraße gelaufen und hatte dabei offenbar nicht auf den Verkehr geachtet. Eine 70-jährige Frau aus Kassel, die mit einem VW auf der Fuldatalstraße stadteinwärts unterwegs war, hatte einen Zusammenstoß mit dem Mädchen nicht mehr verhindern können. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist ein Gutachter in die Ermittlungen eingeschaltet worden. Aktuell ist die Fuldatalstraße noch in Richtung stadteinwärts gesperrt.

