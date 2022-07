Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sachbeschädigung an Moschee im Westring: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Unbekannte haben am gestrigen Dienstag das Gebäude einer Moschee im Westring, nahe der Holländischen Straße, großflächig mit zwei Schriftzügen in roter Farbe besprüht. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 14:50 Uhr ereignet. Die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, dass es sich um Schriftzüge handelt, die die politische Lage in der Region "Westkurdistan" thematisieren. Von den unbekannten Tätern fehlt bislang jede Spur. Wegen des erkennbar politischen Motivs haben die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter der Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel.

