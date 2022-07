Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Wald bei Fuldatal-Wilhelmshausen: Fahrlässige oder vorsätzliche Verursachung möglich; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldatal-Wilhelmshausen (Landkreis Kassel): Am gestrigen Dienstag kam es in einem Waldstück bei Fuldatal-Wilhelmshausen zu einem Brand. Ein Passant war gegen 18:10 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte Anwohner informiert. Die wiederum sofort alarmierte Freiwillige Feuerwehr hatte das Feuer schnell in den Griff bekommen, sodass der Brand letztlich auf eine Fläche von nur etwa 30 bis 40 Quadratmeter begrenzt werden konnte. Die Brandstelle befindet sich nahe des östlichen Ortsausgangs Wilhelmshausen in Richtung Gahrenberg, unweit eines Waldwegs. Beamte des Polizeireviers Nord haben am gestrigen Mittwoch die ersten Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen, die nun von den Ermittlern des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo fortgeführt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist sowohl eine fahrlässige als auch eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Zur Aufklärung der Brandursache erhoffen sich die Ermittler nun auch Hinweise von Zeugen zu bekommen. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit der Entstehung des Feuers gemacht hat, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

