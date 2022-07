Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto überschlägt sich bei Unfall auf Frankfurter Straße: Beifahrer schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Am heutigen Mittwochmorgen kam es in Kassel in der Frankfurter Straße, Ecke Heinrich-Heine-Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, bei dem sich ein VW überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der 34-jährige Beifahrer in dem Pkw erlitt schwere Verletzungen. Eine Lebensgefahr kann derzeit für den Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis nicht ausgeschlossen werden. Der 44-jährige Fahrer des VW zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Innenstadtreviers berichten, hatte sich der Unfall gegen 11 Uhr ereignet. Der 44-Jährige aus Kassel war mit dem VW auf der Heinrich-Heine-Straße in Richtung Menzelstraße unterwegs. Als er die Frankfurter Straße überquerte übersah er offenbar den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes, der auf der Frankfurter Straße stadteinwärts unterwegs war. Die 74-jährige Mercedesfahrerin aus Edermünde konnte nicht mehr bremsen, woraufhin die Fahrzeuge kollidierten und sich der VW überschlug. Der 34-Jährige wurde von Rettungskräften umgehend in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstanden Totalschäden. Sie mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

