Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Brände in Wehlheiden: 28-jährige Bewohnerin verletzt; Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei dreimal wegen brennender Mülltonnen im Kasseler Stadtteil Wehlheiden alarmiert. In zwei Fällen in der Wilhelmshöher Allee griff das Feuer auf die Hausfassaden über. Zudem wurde eine 28-jährige Bewohnerin in ein Krankenhaus gebracht, da sie giftige Rauchgase eingeatmet hatte. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf 130.000 Euro. Die ermittelnden Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo gehen davon aus, dass die Mülltonnen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden und auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Die Kriminalbeamten suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können.

Die erste Meldung wegen eines brennenden Altpapiercontainers im Grünen Waldweg, ggü. der Hansteinstraße, war gg. 2:20 Uhr eingegangen. Die Tonne wurde durch das Feuer komplett zerstört. Auch eine angrenzende Laubhecke war durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden.

Gegen 3:00 Uhr waren nahezu zeitgleich die beiden Brände in der Wilhelmshöher Allee, Ecke Pfeifferstraße, sowie in Höhe der Haltestelle "Rotes Kreuz" gemeldet worden. Wie die an den Brandstellen eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren in beiden Fällen vor den Häusern abgestellte Mülltonnen in Brand geraten, nachdem sie offenbar von unbekannten Tätern vorsätzlich angesteckt worden waren. Das Feuer griff in der Folge auf die Fassaden der Häuser, ein Mehrfamilienhaus und ein Wohn- und Geschäftshaus, über. Durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung der Brände verhindert werden. Aufgrund des Durchzugs der Hauslüftungsanlage erlitt die 28-jährige Bewohnerin eine Rauchgasintoxikation, weshalb sie von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Durch die beiden Brände waren auch ein geparktes Auto, ein Motorroller, Straßenlaternen und ein Straßenschild beschädigt worden. Die Mülltonnen und -container wurden größtenteils völlig zerstört.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Brände gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell