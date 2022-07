Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülleimer und Briefkasten in Brand gesetzt, Täter angetroffen

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Lüdenscheid (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:35 Uhr, zündete ein 33-jähriger Lüdenscheider an einem Mehrfamilienhaus an der Herscheider Landstraße eine in einem Briefkasten befindliche Zeitung an und machte sich anschließend mit einem Linienbus aus dem Staub. Aufgrund der Beschreibung eines aufmerksamen Zeugens konnte der Tatverdächtige durch die Beamten im Anschluss in dem Bus angetroffen werden. Insgesamt vier Feuerzeuge führte er mit sich. In einer ersten Befragung äußerte der 33-Jähriger zudem, dass er zuvor auch einen Mülleimer angezündet habe. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und vorsätzlichem Herbeiführen einer Brandgefahr. (dom)

Am Samstagabend, gegen 21:40 Uhr, meldete ein Zeuge auf der Viktoriastraße eine augenscheinlich stark verwirrte Person. Bei Eintreffen der Beamten versuchte sich die 52-jährige Lüdenscheiderin fußläufig zu entfernen. Um den Sachverhalt zu erfragen, gingen die Beamten hinter der 52-Jährigen her. In der Folge bewarf sie die Beamten mit diversen Gegenständen. Zudem spuckte sie einen der Beamten an und versuchte ihn zu schlagen. Die 52-Jährige wurde daraufhin gefesselt und zunächst zur Polizeiwache gebracht. Im Rahmen des Einsatzes ergaben sich Hinweise für eine psychische Erkrankung der 52-Jährigen. In der Folge wurde die Lüdenscheiderin durch das Ordnungsamt Lüdenscheid und einen Arzt in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. (dom)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell