POL-DO: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfallflucht auf der A 46 - Polizei sucht Hinweisgeber

Dortmund (ots)

Eine Unfallflucht mit zwei verletzten Personen und einem hohen Sachschaden hat sich am Mittwochnachmittag (27. April) auf der A 46 in Höhe der Anschlussstelle Iserlohn-Seilersee zugetragen. Die Polizei sucht noch Hinweisgeber.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall um 15.57 Uhr. Ein 41-Jähriger aus Iserlohn war mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen der A 46 in Richtung Brilon unterwegs. Gleichzeitig fuhr links neben ihm ein dunkelblauer Seat Mii. In Höhe der Anschlussstelle Iserlohn-Seilersee wechselte eben dieses Auto offenbar vollkommen unvermittelt in Richtung des Ausfädelungsstreifens, um die Autobahn möglicherweise an der Ausfahrt zu verlassen.

Der 41-Jährige bremste seinen Mercedes stark ab und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kollidierte er mit dem Heck eines 37-Jährigen aus Hemer, der sich mit seinem Mercedes bereits auf dem Ausfädelungsstreifen befand. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der 37-Jährige in seinem Pkw über den Seitenstreifen auf den angrenzenden Grünbereich katapultiert.

Der Fahrer/die Fahrerin des dunkelblauen Seat Mii setzte die Fahrt hingegen fort.

Rettungswagen brachten die leicht verletzten Fahrer in Krankenhäuser. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der Ausfädelungsstreifen nicht befahrbar. Schätzungsweise entstand ein Sachschaden von 16.000 Euro.

Die Polizei sucht noch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Fahrer/der Fahrerin eines dunkelblauen Seat Mii geben können. Bitte melden Sie sich bei der Autobahnpolizeiwache Hagen unter 0231/132-4621.

