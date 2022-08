Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen-Peterzell

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brandstiftung an einem Briefkasten (28.08.2022)

St. Georgen (ots)

Unbekannte haben am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr in der Buchenberger Straße eine Brandstiftung begangen. Die Täter zündeten an einem Haus auf der Gemarkung zwischen Peterzell und Brogen dessen freistehenden Briefkasten an. Dadurch geriet auch die Rasenfläche um den Briefkasten in Brand. Ein Anwohner konnte das Feuer löschen, bevor größerer Schaden entstand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Brandstifter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

