Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen-Peterzell

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebe brechen in Firma ein (28.08.2022)

St. Georgen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Firmengebäude auf der Villinger Straße eingestiegen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes, wo sie mehrere Kartons mit elektronischen Geräten stahlen. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

