Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220727-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Flintbek gesucht

Flintbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 21.07.2022 gegen 17.45 Uhr kam es in Flintbek in der Straße Rosenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor mit Anhänger und einem Fahrradfahrer, bei dem der 55 jährige Fahrradfahrer leicht am Arm verletzt wurde.

Der Fahrradfahrer befuhr die Straße Rosenberg zwischen der Lichtzeichenanlage Schlotfeldtsberg und der Einmündung Hegereiterweg, als diesen ein Trecker mit Anhänger überholte.

Der Traktorfahrer zog plötzlich wieder nach rechts, hierbei stieß der Anhänger des Treckers gegen den Lenker des Fahrrades und den Arm des 55 jährigen Flintbekers. Der Radfahrer konnte einen Sturz verhindern, der Traktorfahrer setzte seinen Weg jedoch ohne anzuhalten fort.

Die Polizei in Flintbek sucht jetzt nach dem Traktorfahrer und nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Flintbek unter der Rufnummer 04347-90296896.

