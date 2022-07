Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220727-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 26.07.2022 gegen 19.25 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Kieler Straße 589 in Neumünster, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 38 jähriger VW Polo Fahrer aus Hannover befuhr mit seinem VW Polo die Kieler Straße in Fahrtrichtung Bordesholm. Auf dem Beifahrersitz saß ein 14 jähriges Mädchen.

Vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum.

Der 38 jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins FEK Neumünster, seine 14 jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins UKSH nach Kiel.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro, der Baum wurde nicht weiter beschädigt. Weitere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell