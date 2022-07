POL-NMS: 220726-2-pdnms Illegale Entsorgung eines Wohnmobils, Jevenstedt

Polizeidirektion Neumünster

Illegale Entsorgung eines Wohnmobils, Jevenstedt

Jevenstedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde

Jevenstedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am Montag, 25.07.22 erhielt die Polizei Kenntnis von einem illegal entsorgten Wohnmobil in einem Feldweg an der Straße Pollhorn in Jevenstedt. Da es bereits eingewachsen ist, muss es dort schon vor mehreren Monaten abgestellt worden sein. Die Polizei Jevenstedt bittet um Zeugenhinweise zu dem illegal entsorgten Wohnmobil der Marke Fiat unter der Tel.: 04337/410.

