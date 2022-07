Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220725-3-pdnms Verkehrsunfall BAB 7, Großenaspe, update II

BAB 7/Großenaspe (ots)

BAB 7/Großenaspe/Nach derzeitigen Informationen erlitt der 62 Jahre alte Fahrer am Steuer einen medizinischen Notfall. Er fuhr mit seinem PKW zu dieser Zeit auf dem linken der drei Fahrstreifen. Dann zog er plötzlich nach rechts und fuhr an der Außenschutzplanke entlang. Als er wieder auf die Fahrbahn zurücklenkte, fuhr er gegen den PKW, der sich auf dem mittleren Fahrstreifen befand. Hier endete die Fahrt. Durch den Aufprall wurden die beiden Insassen des PKW (mittlerer Fahrstreifen) verletzt, so dass sie in ein Krankenhaus gefahren wurden. Der 62jährige verstarb, trotz Reanimationsmaßnahmen, noch an der Unfallstelle. Nach Beseitigung einer 150m langen Ölspur, wurde die Autobahn um 11.50 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

