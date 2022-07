Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220726-1-pdnms Kontrollen zeigen Wirkung

Rendsburg (ots)

Vom 18.07.22- 22.07.2022 fanden durch das Polizeibezirksrevier Rendsburg in der RoadPol-Kontrollwoche "Truck & Bus" vornehmlich Kontrollen im nationalen und internationalen gewerblichen Güterkraftverkehr statt.

Ein angehender Lebensmittelkontrolleuer des Kreises RD-Eck war im Rahmen seiner Ausbildung für diese Woche dem Polizeibezirksrevier Rendsburg zugeteilt und nahm beobachtend an diesen Kontrollen statt.

Die Kontrollen konzentrierten sich auch auf ein gutes Dutzend Kühltransporte.

Trotz der Rekordtemperaturen in Schleswig-Holstein, waren bis auf kleinste lebensmittelhygienische Bagatellen keine Verstöße in diesem Sektor zu verzeichnen. In der Vergangenheit waren insbesondere Dönertransporte aufgefallen, welche unzureichend gekühlt waren. Ein toller Erfolg von stetigen Kontrollen, wenn das Ergebnis sich verbessert hat.

Die gesamtheitlichen polizeilichen Kontrollen der Kühltransporte führte jedoch zu einigen Anzeigen im Bereich der Lenk-und Ruhezeiten, sowie weiteren Sozialvorschriften und Verstößen gegen das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell