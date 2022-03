POL-PPKO: Wer kann Hinweise geben?

Koblenz (ots) - Am Montag den 07.03.2022 gegen 06.55 Uhr soll es in Koblenz-Lützel an der Bushaltestelle Brenderweg/Otto-Falckenberg-Straße zu einem bewaffneten Raubüberfall gekommen sein. Die Tat wurde erst im Nachhinein bei der Polizei angezeigt. Zu dem Zeitpunkt soll sich eine Zeugin an der Bushaltestelle aufgehalten haben. Diese wird gebeten sich mit der Polizei im Haus des Jugendrechts in Koblenz unter der ...

mehr