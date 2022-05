POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven (ots) - Otterndorf. Am gestrigen Mittwoch (11.05.2022) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr ein hochwertiges E-Bike der Firma Riese und Müller - Typ Multicharger. Das E-Bike war hierbei am Fahrradständer der Grundschule abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Otterndorf (Telefon 04751 998350) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven ...

