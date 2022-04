Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Verkehrskontrollen am Karfreitag und Karsamstag

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Im Nachgang zum sogenannten "Car-Freitag" fanden am Karsamstag zwei angemeldete Veranstaltungen der Tuning-Szene auf dem Gelände einer Freizeiteinrichtung in Meppen statt. Insgesamt kamen etwa 6000 Besucher und 1900 Fahrzeuge zu den Treffen, die ruhig und ohne Störungen verliefen. Auf den An- und Abfahrtswegen kam eszu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Darüber hinaus wurden am Freitag und Samstag im gesamten Einsatzgebiet der PI Emsland/Grafschaft Bentheim entsprechenden Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten unter anderem zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie zwei Verstöße wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis fest. Zudem wurden insgesamt 96 Verfahren wegen Geschwindigkeitsverstößen eingeleitet.

