POL-EL: Spelle - Siebenjähriger schwer verletzt

Lingen (ots) - Am Samstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Am Bahndamm in Lingen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriert das als Clubhaus genutzte Gartenhaus eines dortigen Hundesportvereines gegen 22.35 Uhr in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte die in Vollbrand stehende Holzhütte. Die etwa 20 x 5 ...

mehr