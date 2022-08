Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neufra - Wellendingen, K 5545, Lkr. Rottweil) Von der Straße abgekommen und gegen Baum geprallt - Autofahrerin leicht verletzt

Neufra - Wellendingen, K 5545, Lkr. Rottweil (ots)

Am späten Samstagnachmittag ist eine 21-Jährige mit einem Mazda auf der Fahrt von Neufra in Richtung Wellendingen auf der regennassen Kreisstraße 5545 ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und nach einem folgenden Abhang schließlich am angrenzenden Waldrand gegen einen Baum geprallt. Hierbei zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu und musste mit einem eintreffenden Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Rottweiler Klinik gebracht werden. Die verständigten Eltern der Mazda-Fahrerin kümmerten sich selbständig um das Bergen und Abschleppen des mit rund 3.000 Euro beschädigten Mazdas.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell