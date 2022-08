POL-BOR: Bocholt - Alkoholisiert von Straße abgekommen

Bocholt (ots) - Geflüchtet ist ein Unbekannter in Bocholt nach einem Verkehrsunfall. Zurück blieb ein beschädigter weißer BMW. Dieser hatte am Sonntag, 14.08.2022, zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr an der Leopoldstraße gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) ...

