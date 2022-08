Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kollision beim Abbiegen

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Sonntag, 14.08.2022, in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 40-Jährige hatte gegen 14.45 Uhr den Stenerner Weg stadteinwärts befahren. Als der Bocholter nach links in die Eintrachtstraße abbog, kam es zur Kollision: Ein 56-Jähriger aus Raesfeld hatte von der Eintrachtstraße nach links in den bevorrechtigten Stenerner Weg abbiegen wollen. Der Leichtverletzte wollte gegebenenfalls selbstständig einen Arzt aufsuchen. (to)

