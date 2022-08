POL-BOR: Bocholt - Blitzeranlage beschädigt

Vreden (ots) - Leichte Verletzungen erlitten hat der Fahrer eines Mopeds in Vreden bei einem Unfall am Samstag, 13.08.2022. Ein 34-Jähriger hatte die Ölbachstraße gegen 13.05 Uhr in Richtung Oldenkotter Straße kommend befahren. Als der Vredener nach links in eine Einfahrt abbog, übersah er das entgegenkommende Zweirad des 23-Jährigen. Der leicht verletzte Dorstener kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. (to) ...

mehr