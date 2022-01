Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. VW Sharan und Fahrer gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 10.1.2022 ereignete sich gegen 15.00 Uhr ein Verkehrsunfall am Hansaplatz in Ahlen. Beteiligt waren ein 43-jähriger Ahlener mit einem Elektroroller und ein bisher unbekannter Fahrer eines silbernen VW Sharan. Der Unbekannte fuhr mit seinem Auto von Westen über die Rottmannstraße kommend in den Kreisverkehr ein und stieß mit dem Rollerfahrer zusammen, der aus der Ostbredenstraße gekommen war und sich bereits im Kreisverkehr befand. Dieser stürzte und verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Nach Angaben von Zeugen soll der silberne VW Sharan mit unangemessen hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr gefahren sei. Der Fahrer habe zwar nach dem Zusammenstoß kurz gestoppt, sei dann aber über die Hansastraße von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Der Pkw dürfte im Frontbereich beschädigt worden sein. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um eine männliche Person im Alter von 25-35 Jahren handeln. Dieser habe einen schwarzen Vollbart und eine schwarze Föhnfrisur getragen und sei mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Das Kennzeichen des VW ist nicht bekannt. Hinweise zu Fahrer und Pkw nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

