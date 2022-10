Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis SChwäbisch Hall: Auto rollt weg, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Untermünkheim: Auto rollt weg - Unfall

Ein 54 Jahre alter VW-Fahrer vergaß am Donnerstag gegen 17:15 Uhr nach dem Parken in der Hohenloher Straße sein Auto ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Der PKW setzte sich kurz darauf selbst in Bewegung und stieß gegen einen ebenfalls geparkten Tesla Model 3. An dem VW entstand kein Sachschaden. An dem Tesla kam es zu einem Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Schwäbisch Hall-Hessental: Feuerwehreinsatz

Mit zehn Wehrleuten und zwei Fahrzeugen rückte die Feuerwehr am Donnerstagabend gegen 22:10 Uhr in die Karl-Kurz-Straße zum Bahnhof Hessental aus. Hier war eine brennende Seite einer Zeitung gemeldet worden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war das Blatt bereits gelöscht. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell