POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle aus Fahrzeugen - Unfälle

Aalen (ots) - Schorndorf: Einbruch in Vereinsheim Zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr wurde in ein Vereinsheim in der Straße Hammerschlag eingebrochen. Das Vereinsheim wurde allerdings weder nach Wertgegenständen durchsucht, noch wurde etwas entwendet. Von einem Zusammenhang mit einem Einbruch in ein benachbartes Vereinsheim, der zwischen Dienstag und Mittwoch verübt wurde, wird derzeit ausgegangen. ...

