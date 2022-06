Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Rheinzabern (ots)

Als der Fahrer eines BMW am Pfingstsonntag an sein in Rheinzabern in der Janusstraße geparktes Fahrzeug zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden fest. Die Schadenshöhe wird mit ca. 4000 Euro beziffert. Der verantwortliche Fahrzeugführer des Unfallfahrzeugs ist derzeit noch unbekannt, die Polizei ermittelt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu wenden.

