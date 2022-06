Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim - Seniorin verletzt sich beim Zigaretten holen

Billigheim (ots)

Eine 74 - Jährige verletzte sich am Pfingstmontag gegen 18.45 Uhr beim Zigaretten holen in der Marktstraße. Der Automat löste sich aus noch ungeklärter Ursache aus der Halterung und fiel zu Boden, ebenso die Frau. Sie erlitt hierdurch Schürfwunden sowie ein Hämatom am Kopf. Ein Rettungswagen war im Einsatz und brachte die Seniorin zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell