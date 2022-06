POL-PDLD: Vermisstensuche mit Hubschraubereinsatz

Billigheim-Ingenheim (ots) - In der Nacht zum Dienstag gegen 01.00h war ein Polizeihubschrauber zwischen Billigheim-Ingenheim und Annweiler im Einsatz. Gesucht wurde eine ältere orientierungslose Person, die sich evtl. in hilfloser Lage befand. Gegen 02.00h konnte der Gesuchte glücklicherweise wohlbehalten angetroffen werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-0 ...

