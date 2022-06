POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Vermisstensuche mit Hubschrauber

Landau (ots) - In der Nacht auf Montag gegen 02:15 Uhr kam es in der Theresienstraße in Rhodt zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Im Verlauf des Streits schlug einer der Beteiligten dem 37 jährigen Geschädigten ins Gesicht. Durch den Schlag erlitt er eine stark blutende Platzwunde. Der Beschuldigte wäre ca. 1,70m groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare mit Boxerschnitt und europäisches Erscheinungsbild. ...

