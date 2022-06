Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sekundenschlaf auf der A65

A65

Glück im Unglück hatte ein 37-jähriger Kraftfahrzeugführer aus dem Bereich Neustadt an der Weinstraße in den frühen Morgenstunden des 06.06.2022, welcher mit seinem PKW die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe befuhr.

Aufgrund eines Sekundenschlafs kam der Kraftfahrzeugführer kurz vor der Anschlussstelle Neustadt Nord nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Anfang der Leitplanke auf. Im Anschluss kollidierte der Kraftfahrzeugführer mit mehreren angrenzenden Sträuchern. Schließlich kippte der PKW zur Seite und blieb völlig zerstört auf einem Feldweg seitlich zur Fahrbahn liegen.

Der Fahrer blieb hierbei wie durch ein Wunder unverletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An der Leitplanke entstand hoher Sachschaden. Am PKW des Kraftfahrzeugführers entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, die Gefahren der Müdigkeit nicht zu unterschätzen und in Zweifel die Fahrt vorsorglich zu unterbrechen.

