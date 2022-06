POL-PDLD: Schlägerei in der Innenstadt

Annweiler (ots) - Am Sonntag 5.6.22 zwischen 13Uhr und 17Uhr wurde auf dem Parkplatz "Am Trifels" durch einen noch unbekannten Unfallflüchtigen ein blauer VW Polo am vorderen, rechten Kotflügel beschädigt. Das Fahrzeug des Verursachers dürfte wie das des Geschädigten in einer Höhe von 63-75cm beschädigt sein. Hinweise erbittet die Polizeiwache Annweiler unter 06346/964619 oder pwannweiler@polizei.rlp.de Rückfragen ...

