POL-CE: Celle - Rotes Elektromobil entwendet

Celle (ots) - Am Dienstagabend (12.04.2022) beobachtete ein Mitarbeiter in einem Discounter in der Hannoverschen Heerstraße drei Ladendiebinnen, die nach der Tat aus dem Laden flüchteten. Die hinzugerufene Polizei konnte die Frauen, die mit zwei Kinderwagen unterwegs waren, im Nahbereich antreffen. Es stellte sich heraus, dass in dem einen Kinderwagen zwei kleine Kinder lagen, sich dafür in dem anderen gestohlene Ware ...

