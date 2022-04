Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Autoscheibe eingeschlagen und Tasche gestohlen

Celle (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag (12.04.), zwischen 15:30 und 16.30 Uhr die Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen und eine Handtasche samt Geldbörse gestohlen. Der PKW war zum Tatzeitpunkt im Ahnsbecker Weg in einem Waldgebiet in Richtung Lachendorf geparkt. Während eines Spaziergangs der Fahrzeugführerin hatte der Täter die Gelegenheit genutzt. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Die Polizei warnt an dieser Stelle davor, Taschen oder Rucksäcke sichtbar in geparkten Autos zurückzulassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell