POL-PDLD: aufgrund Aquaplaning von der Fahrbahn abgekommen

B9 Lingenfeld (ots)

Eine 21-jährige Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 13:30 Uhr die B9 in Fahrtrichtung Speyer, als sie in Höhe Lingenfeld nach Starkregen aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Zur Abklärung der Verletzungen der beiden Insassinnen kamen zwei Notärzte mit zwei Rettungshubschraubern an die Unfallstelle. Die beiden Frauen wurden offensichtlich nur leicht verletzt, wurden jedoch mittels Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Die B9 blieb bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten um 16:15 Uhr in Fahrtrichtung Speyer voll gesperrt.

