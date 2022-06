Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76887 Bad Bergzabern, Guttenbergstraße: PKW beschädigt und abgehauen

76887 Bad Bergzabern, Guttenbergstraße (ots)

Im Zeitraum vom 04.06.22, 20:00 Uhr bis 05.06.22, 18:30 Uhr wurde ein in der Guttenbergstraße am rechten Fahrbahnrand geparkter Peugeot durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im hintern linken Bereich beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte ca. 1000 Euro betragen. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Tel: 06343/93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

