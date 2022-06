POL-PDLD: Edenkoben - Schritttempo?

Landau (ots) - In der Brühlstraße in Mörzheim geriet am Samstagnachmittag (04.06.2022) aus ungeklärten Gründen ein gemauerter Brotbackofen in einer Garage in Brand. Beim Bedienen des Ofens schlugen kleine Flammen aus diesem hervor, die jedoch vom 34-jährigen Benutzer selbst gelöscht werden konnten. Es entstand kein Gebäude- oder Personenschaden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. ...

