POL-WES: Moers - Unbekannter warf Scheibe mit Kantstein ein und flüchtete mit einem Damenrad

Voerde (ots) - Am Sonntag, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr, beschädigten Unbekannte gewaltsam das Glas einer Schaufensterscheibe eines Ladenlokals an der Bülowstraße in Friedrichsfeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel ...

mehr