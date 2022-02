Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Anröchte - Lkw und WLE-Zug kollidiert

Am Freitagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, befuhr ein 59 Jahre alter Mann aus Welver mit einem Lkw-Anhänger-Gespann die Straße Im Kley aus Richtung Steinbruch kommend in Richtung Anröchte. Er beabsichtigte einen unbeschrankten Bahnübergang zu überqueren. Zur gleichen Zeit befand sich ein 54 Jahre alter Mann aus Warstein, als Lokführer eines Güterzugs auf der Gleisstrecke von Warstein kommend in Richtung Lippstadt fahrend. Als er das Lkw-Anhänger-Gespann auf dem Bahnübergang erkannte, leitete er eine Notbremsung des Zugs ein und betätigte das akustische Signal zur Warnung. Auf dem Bahnübergang kam es zur Kollision des Zugs mit dem Gespann. Der Lkw wurde vom Anhänger getrennt und blieb auf der östlichen Seite der Gleise liegen. Der abgetrennte Anhänger blieb im westlichen Graben der Gleise liegen. Der Zug kommt ca. 150m vom Bahnübergang entfernt zum Stehen. Der Fahrer des Lkw wurde bei der Kollision schwer verletzt. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Der Lockführer erlitt, durch das Geschehen bedingt, einen Schock. Er wurde vor Ort ebenfalls vom Rettungsdienst und durch Mitarbeiter der WLE betreut. Der Lkw und der Anhänger wurden von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. Der Zug konnte im Anschluss seine Fahrt fortsetzen. (AG)

Soest - Baum übersehen - Mitfahrer leicht verletzt Am Freitagabend, gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 36 Jahre alter Mann aus Bad Sassendorf mit einem Pkw der Marke Ford Mondeo, den Sassendorfer Weg aus Bad Sassendorf kommend in Richtung Soest. In Höhe der Unterführung der B475 übersah er einen umgestürzten Baum und fuhr unter diesem durch. Dabei kam es zur Kollision des Fahrzeugs mit dem umgestürzten Baum. Die Windschutzscheibe des Fahrzeugs ging dabei zu Bruch. Ein Mitfahrer im Fond des Fahrzeugs zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Verletzungen. Die alarmierte Feuerwehr sägte den Baum und sorgte damit wieder für freie Fahrt auf dem Sassendorfer Weg. (AG)

Möhnesee-Wamel - Versuchter Einbruch in den Yachtclub In der Zeit, 12.02.2022 - 18.00 Uhr bis 19.02.2022 - 12.15 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter in die Räume des Yachtclubs Wamel zu gelangen. Sie versuchten sich an mehreren Stellen, durch Aufhebeln von Türen, Zugang zu verschaffen. Die "Bemühungen" scheiterten jedoch, so dass sie ohne Beute abzogen. Dafür hinterließen sie einen Sachschaden an den Türen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000. (AG)

Anröchte - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Freitag, in der Zeit von 16.50 Uhr bis 20.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Espenweg ein. Durch das Aufhebeln der Terrassentür gelangten sie in die Wohnräume. In den Wohnräumen wurden verschiedene Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Ob und ggfs. was die Täter entwendeten ist zur Zeit nicht bekannt. Wer Angaben zu verdächtige Personen in dem Tatzeitraum machen kann, möge sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02924-91000 in Verbindung setzen. (AG)

