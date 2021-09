Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hochwertige Elektrofahrräder aus Eisberger Fachgeschäft gestohlen

Porta Westfalica (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sind bisher unbekannte Täter in die Geschäftsräume eines Fahrradfachgeschäfts an der Meierbreite in Eisbergen eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungserkenntnisse suchten die Kriminellen im Zeitraum Dienstag, 18.30 Uhr bis Mittwoch, 8 Uhr das Grundstück auf und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Aus diesen entwendeten sie insgesamt 17 hochwertige Elektrofahrräder - unter anderem der Marken Scott, Flyer und Bulls. Die Beamten vermuten, dass die Räder mit einem oder mehreren größeren Fahrzeugen abtransportiert wurden. Die Schadenssumme ist gegenwärtig Bestandteil der Ermittlungsarbeit.

Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann oder wer verdächtige Fahrzeuge rund um das Geschäft bemerkt hat, der meldet sich bitte bei der Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell