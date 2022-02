Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 13:35 Uhr übersah ein 26-jähriger Radfahrer aus Wadersloh an der Hansastraße die Vorfahrt eines 57-jährigen Pkw-Fahrers aus Lippstadt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gefahren. (we)

